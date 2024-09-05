«Безусловный разворот»: на ВЭФ обсудили отношения России со странами Азии

Международная тематика стала центральной в повестке второго дня форума.

Всего несколько часов остается до начала основного события Восточного экономического форума — пленарного заседания с участием Владимира Путина. Как ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, ожидается весьма содержательное выступление президента, а после пройдет не менее содержательная панельная дискуссия.

Вместе с российским лидером в мероприятии примут участие зампред КНР Хань Чжэн и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. С обоими Владимир Путин накануне уже провел встречи.

В целом международная тематика стала центральной в повестке второго дня ВЭФ. С подробностями — корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

Пока все в ожидании пленарного заседания с участием президента, второй день Восточного экономического форума насыщен международной повесткой. Сам Путин ранее встречался с представителями Китая, Сербии и Малайзии. И на полях форума накануне — встречи, переговоры и двусторонние соглашения с иностранными партнерами.

Курс — на Восток! Символично и недвусмысленно. Это одна из основ форума в этом году. Четкий сигнал, с кем Россия будет иметь общие дела. Подтверждают сухие цифры: 40% российского импорта приходится на Китай.

«Это безусловный разворот. Потому что, если брать статистику десятилетней давности, Евросоюз составлял у нас 47-48% торговли, а Азия где-то около 11%. Сейчас, соответственно, практически до этих цифры „упал“ Евросоюз, а Азия составляет 66%», — говорит заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Владимир Ивин.

Проекты мирного атома все больше интересуют страны Юго-Восточной Азии. Глава «Росатома» отметил, что переговоры о создании атомной промышленности ведутся с Таиландом, Филиппинами и Мьямной. Еще один противовес коллективному Западу, который пытается не допустить новых игроков на мировой арене.

«Мы находимся в огромном геополитическом шторме. Но на самом деле, я думаю, есть некоторые основные ценности, которые мы все разделяем, а именно: мы хотим мирного сосуществования, мы хотим, чтобы всем было хорошо, и если некоторые западные страны будут отступать от правил, то остальные, например, Глобальный Юг, не обязаны следовать им», — руководитель Регионального арбитражного центра AALCO в Гонконге Ник Чан.

И провокаторы мирного существования будут наказаны по всей строгости закона, рассказала Мария Захарова, отвечая на вопрос «Известий» об объявлении иностранных журналистов в международный розыск за незаконное пересечение границы. По словам представителя нашего МИДа, попытки доминации Запада несут лишь разрушение даже международных организаций.

«Если они будут продолжать политизировать работу этой организации, не отстаивать свои права, не заниматься повышением эффективности, а опять подчинять право закон и правоохранительные нормативы своей идеологией, потому что там уже не политика, а именно идеология, она — я имею в виду организации Интерпол — утратит значительную часть своей эффективности», — заявила Захарова.

А вот итальянский журналист Лоренцо Поччини не только законно пересек границу, но и вольно разгуливает по территории форума. И он по-настоящему удивлен, почему Европа опустилась до уровня выдуманных скандалов.

«Россия — ведущая страна в многополярном мире. Европа — знаменитый старый континент, который раньше был колыбелью великих цивилизаций, открытий, технологических и культурных достижений — сегодня редко участвует в многополярных событиях. И это очень чувствуется», — признал Поччини.

И даже союзники по евроатлантическому альянсу разворачиваются в сторону других объединений. Например, Турция уже официально подала заявку на вступление в БРИКС. А представитель Мьямны уверен: стране нужно срочно объединиться с членами экономического блока АСЕАН.

«Я думаю, в настоящее время Россия быстро развивается как в экономическом, так и военном плане. Поэтому я думаю, особенно для нашего региона, как для Азиатско-Тихоокеанского региона, России необходимо инвестировать в экономическую сторону», — отметил старший советник Мьянманского института стратегических и международных исследований, основатель и исполнительный директор Тайнингского института стратегических исследований Республиканского союза Мьянмы Найнг Све.

Самостоятельно Россия тоже много чего может предложить. Наш Севморпуть уже стал важнейшей мировой торговой артерией. Наша страна — единственная, у кого есть такой мощный атомный ледокольный флот. И уже в этом году он перевезет рекордные три миллиона тон. А товары европейских производителей уже давно заменили на отечественные.

«Мы начали заниматься импортозамещением, хотя мы давно занимаемся им, не первый год и не два. На сегодняшний день у нас уже представлено 72% — доля товаров отечественных на полке. И мы продолжаем эту долю наращивать», — говорит директор по взаимодействию с органами власти «Леруа Мерлен» Наталья Неверская.

Тем временем форум и его гости готовы к главному событию. Основные стратегические и экономические тезисы будут сегодня озвучены Владимиром Путиным и зададут вектор для дальнейшего развития отношений со странами-партнерами.