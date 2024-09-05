Про надежность и добросовестность: на ВЭФ обсудили юридическую защиту бизнеса

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Генпрокурор РФ заявил о необходимости снижения избыточного давления на бизнес

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Тема:
ВЭФ-2024

Одной из тем дискуссии стало снижение избыточного административного давления на предпринимателей.

Третий день на полях Восточного экономического форума стартовал с плотной деловой программы. Одна из сессий посвящена уникальным возможностям российской юрисдикции для правовой защиты бизнеса. Модератором площадки стал журналист, ведущий телеканала РЕН ТВ Петр Марченко.

Главная тема дискуссии — снижение избыточного административного давления на бизнес. Прокуратура отклонила две трети заявок на внеплановые проверки предпринимателей. В то же время надзорное ведомство работает над усилением контроля за интернет-продавцами, предлагающими услуги, в том числе на сайтах-агрегаторах.

«Их ценовая политика, сомнительный характер услуг, отсутствие необходимых обязательств и, самое главное, бесконтрольность, зачастую и откровенно мошенническая направленность сегодня требуют регулирования этой сферы. Таким инструментом, на мой взгляд, могла бы стать подтвержденная электронная идентификация с возможностью проверки самими потребителями их надежности и добросовестности», — сказал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Также при помощи цифровизации генпрокурор предложил решать вопросы подключения бизнеса к сетям газового и электроснабжения. Для этого будет достаточно подать заявку через портал «Госуслуг».

Тема:
ВЭФ-2024
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