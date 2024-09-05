Названы планируемые сроки запуска первого блока новой АЭС на Дальнем Востоке

Глава «Росатома» выступил на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Первый энергоблок атомной электростанции (АЭС) на Дальнем Востоке планируют запустить в 2032 году. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев в беседе с 5-tv.ru на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Пока речь идет о создании таких мощностей в Хабаровске, Владивостоке, Приморском крае, и в Комсомольск-на-Амуре. Окончательные годы будут определены отдельным решением правительства. Но мы уже сегодня слышим от Минэнерго о том, что одну из этих станций хотелось бы запустить к 2032 году, первый блок», — сказал он.

Введение в эксплуатацию энергоблока в срок до восьми лет потребует мобилизации усилий проектировщиков. Лихачев также подчеркнул, что базовой мощностью ДФО может быть ядерной реактор ВВЭР-1000 с номинальной электрической мощностью одна тысяча МВт. Причем такие же энергоблоки функционируют в Ростовской области.

Лихачев добавил, что реактор такого типа собирается в Иране. К тому же ВВЭР-1000 собираются построить в Индии в рамках российско-индийского сотрудничества. По словам главы «Росатома», это хорошие, современные реакторы, они имеют большой потенциал применения в следующем уровне развития атомной энергетики — «в четвертом поколении».

«Как известно, кроме устойчивой генерации на протяжении многих десятилетий, мы рассчитываем до 80 и, возможно, 100 лет, работы наших реакторов. Это, конечно же, экологически чистое производство электроэнергии и абсолютно от импорта независимое», — добавил Лихачев.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru писал, что развитие Северного морского пути важно за счет его принадлежности к РФ. Он будет актуален на протяжении долгого времени, которое захватит как минимум несколько поколений, отметил глава «Росатома».