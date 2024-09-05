Названы планируемые сроки запуска первого блока новой АЭС на Дальнем Востоке

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 44 0

Лихачев: первый блок новой АЭС на Дальнем Востоке хотят запустить в 2032 году

Названы планируемые сроки запуска первого блока новой АЭС на Дальнем Востоке

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Тема:
ВЭФ-2024

Глава «Росатома» выступил на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Первый энергоблок атомной электростанции (АЭС) на Дальнем Востоке планируют запустить в 2032 году. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев в беседе с 5-tv.ru на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Пока речь идет о создании таких мощностей в Хабаровске, Владивостоке, Приморском крае, и в Комсомольск-на-Амуре. Окончательные годы будут определены отдельным решением правительства. Но мы уже сегодня слышим от Минэнерго о том, что одну из этих станций хотелось бы запустить к 2032 году, первый блок», — сказал он.

Введение в эксплуатацию энергоблока в срок до восьми лет потребует мобилизации усилий проектировщиков. Лихачев также подчеркнул, что базовой мощностью ДФО может быть ядерной реактор ВВЭР-1000 с номинальной электрической мощностью одна тысяча МВт. Причем такие же энергоблоки функционируют в Ростовской области.

Лихачев добавил, что реактор такого типа собирается в Иране. К тому же ВВЭР-1000 собираются построить в Индии в рамках российско-индийского сотрудничества. По словам главы «Росатома», это хорошие, современные реакторы, они имеют большой потенциал применения в следующем уровне развития атомной энергетики — «в четвертом поколении».

«Как известно, кроме устойчивой генерации на протяжении многих десятилетий, мы рассчитываем до 80 и, возможно, 100 лет, работы наших реакторов. Это, конечно же, экологически чистое производство электроэнергии и абсолютно от импорта независимое», — добавил Лихачев.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru писал, что развитие Северного морского пути важно за счет его принадлежности к РФ. Он будет актуален на протяжении долгого времени, которое захватит как минимум несколько поколений, отметил глава «Росатома».

Тема:
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