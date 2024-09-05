Путин: на последних трех ВЭФ были подписаны соглашения на сумму 10,5 трлн рублей

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Евгения Романова
Евгения Романова 32 0

От развития Дальнего Востока, подчеркнул президент, во многом зависит будущее страны.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
ВЭФ-2024

На последних трех Восточных экономических форумах были подписаны больше тысячи соглашений на сумму более 10,5 триллионов рублей. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Словом, Восточный экономический форум по праву стал признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждения сатурнических вопросов развития российского Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона», — подчеркнул глава государства.

Сегодня Дальний Восток стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире. От его развития во многом зависит будущее страны. По словам Путина, этой теме посвящены около 100 мероприятий, панельных сессий и круглых столов нынешнего ВЭФ-2024. В них приняли участие более 75 стран и территорий.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru писал, что развитие Дальнего Востока — национальный приоритет на весь XXI век.

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