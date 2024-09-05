Путин: на последних трех ВЭФ были подписаны соглашения на сумму 10,5 трлн рублей

На последних трех Восточных экономических форумах были подписаны больше тысячи соглашений на сумму более 10,5 триллионов рублей. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Словом, Восточный экономический форум по праву стал признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждения сатурнических вопросов развития российского Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона», — подчеркнул глава государства.

Сегодня Дальний Восток стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире. От его развития во многом зависит будущее страны. По словам Путина, этой теме посвящены около 100 мероприятий, панельных сессий и круглых столов нынешнего ВЭФ-2024. В них приняли участие более 75 стран и территорий.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru писал, что развитие Дальнего Востока — национальный приоритет на весь XXI век.