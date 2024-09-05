Президенты выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума.

Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Участие в дискуссии принимают премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя Китая Хань Чжэн.

В начале пленарного заседания модератор пленарной сессии ВЭФ-2024 Александра Суворова указала на то, что глава государства неоднократно называл приоритетом на весь XXI век развитие Дальнего Востока. Путин в ходе выступления подтвердил это.

«Как вы знаете, мы определили развитие Дальнего Востока и наша ведущая Александра сейчас сказала об этом — в качестве национального приоритета на весь XXI век. Важность, правильность этого решения подтвердила сама жизнь», — сказал он.

Вызовы, с которыми Россия столкнулась в последнее время, а также объективные тенденции набирают силу в мировой экономике. Пос ловам президента, основные деловые связи, торговые маршруты и вектор развития все больше переориентируются на Восток и глобальный Юг. Российские дальневосточные регионы дают прямой выход на эти растущие перспективные рынки. Это позволяет преодолевать барьеры, навязываемые Западом всему миру.

ВЭФ-2024

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее 5-tv.ru писал, что началось выступление Путина на планерной сессии ВЭФ-2024.