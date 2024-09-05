Флагман России в новой экономической реальности: Путин о значении Дальнего Востока

Выступая на ВЭФ президент РФ Владимир Путин уделил большое внимание Дальнему Востоку. Глава государства назвал этот макрорегион одним из флагманов российской экономики. Развивается он комплексно и рекордными темпами. Там создаются территории опережающего развития, появляются новые предприятия и рабочие места. С Дальним Востоком связаны и глобальные проекты. Например, модернизация БАМа или развитие Северного морского пути. Как подчеркул президент, делается это все для того, чтобы жизнь в регионе была комфортной. О масштабных планах Дальнего Востока расскажет корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Пленарное заседание — это не только самое главное событие форума. Именно здесь президент, по традиции, дает оценку международным событиям и в режиме живого разговора обсуждает те вопросы, которые волнуют всех без исключения. А волнуют россиян такие важные и простые вещи: достаток, жилье, работа. И президент это знает. Во вступительном слове — много про людей, про Дальний Восток, на который ставку сделали задолго до санкций.

«Вызовы, с которыми мы столкнулись в последнее время и те объективные тенденции, а это самое главное, которые набирают силу в мировой экономике, тогда основные деловые связи, торговые маршруты и в целом весь вектор развития все больше переориентируются на Восток и глобальный Юг. Наши дальневосточные регионы дают прямой выход на эти растущие перспективные рынки, позволяют преодолевать те барьеры, которые пытаются навязать всему миру некоторые западные элиты», — сказал Путин.

Только за последний год в проекты с господдержкой было вложено 800 миллиардов рублей. Введено 152 предприятия. Это много по любым меркам. Здесь действуют территории опережающего развития с льготным налогообложением. А теперь такие оазисы для бизнеса сделают и для иностранцев.

«Они должны предлагать глобальные конкурентоспособные условия для иностранных инвесторов и, прежде всего, конечно, из дружественных стран. Первый международный ТОР предполагается создать здесь, в Приморском крае. Большой интерес к нему проявляют наши китайские друзья, а также Республика Беларусь», — отметил глава государства.

Дальнему Востоку нужно больше электричества: реальный сектор растет, энергии есть много. Поэтому будет введена новая ГЭС в Амурской области. В перспективе — и атомные станции. В правительстве ищут решения.

«Там будет и атомная электростанция, и гидроэлектростанция, и тепловые электростанции на угле, и термальные источники, потому что задача — найти оптимальный баланс генерирующих систем», — рассказал министр энергетики России Сергей Цивилев.

Одна из главных особенностей региона — гигантские расстояния. Связать восток с западом поможет автотранспортный коридор от Петербурга до Владивостока в 10 тысяч километров. Севморпуть — важнейшая артерия, которая уже сблизила Европу и Азию. Активно расширяется восточный полигон.

«В ближайшие восемь лет на восточном полигоне предстоит уложить 3100 километров железнодорожного полотна. Сегодня мы реализуем проект, который по масштабу больше самого крупного инфраструктурного инвестиционного проекта Советского Союза», — заявил президент.

На Дальнем Востоке нужны молодые специалисты. А они едут туда, где хорошие зарплаты и с жильем попроще. Повышенные выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» в регионе сохранят. По ипотеке — тоже бонусы.

«Кредитом под рекордно низкие 2% годовых могут воспользоваться молодые семьи, в которых родители не достигли возраста 36 лет и, кроме того, получатели „дальневосточного гектара“, сотрудники предприятия оборонного-промышленного комплекса, учителя и врачи. Предлагаю здесь поставить точку — сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменными, а именно в 2% годовых», — сказал Путин.

Еще одна мера поддержки — помощь семьям, где рождается третий ребенок. На Дальнем Востоке в регионах с низкой рождаемостью выделят миллион на погашение ипотеки.

«Нужно заботиться о народонаселении, повышать рождаемость, создавать условия для того, чтобы люди обзаводились большой семьей, чтобы это было модно — иметь много детей, как когда-то в России было по семь, по девять, по десять человек в семьях. И второе направление — это повышать производительность труда, чтобы меньшим количеством работников можно было добиваться больших результатов», — отметил российский лидер.

Например, роботизировать, внедрять искусственный интеллект. Работы хватит всем — и машинам, и людям.

«Вспоминал недавно Фауста, да: „Остановись, мгновение! Ты прекрасно!“ Это, в общем, не наш метод. Надо все время стремиться к достижению новых рубежей. И все хорошо никогда не бывает. Но в целом экономика России, безусловно, развивается устойчиво», — сказал Путин.

А может быть, еще лучше. Вот, китайцы для своих бизнесменов делают много, говорит президент. Неплохо бы перенять опыт Поднебесной. Что у них за особые экономические зоны для своих?

«Мы когда начинаем в правительстве это обсуждать, министерство финансов начинает нервничать. Все время говорит: „Еще какую-то хотите придумать?“ Китайские власти давно занимаются особыми экономическими зонами, давно создают специфические условия для развития, и нам еще нужно внимательно заглянуть в те преференции, которые создаются китайскими властями», — заметил президент РФ.

Зампредседателя КНР отвечает: секретов нет. И китайский бизнес очень хочет работать с Россией и в России.

«Сотрудничество нашей страны с другими партнерами мира проводится всегда на основе взаимной выгоды и очень дружественной атмосфере. Президент Путин высказал прекрасное мнение, что нужно придерживаться взаимовыгодного сотрудничества», — заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

Делегация Малайзии тоже приехала во Владивосток. Страна подарила миру понятие «малазийское экономическое чудо». Теперь подает заявку в БРИКС.

«Россия традиционно занимает место нашего торгового партнера, с которым у нас очень хорошо развиты дипломатические отношения, но, как я уже отметил в разговоре с президентом Путиным вчера, у нас колоссальные возможности для развития торговых связей. И присоединение к БРИКС позволит нам укрепить эти отношения», — рассказал премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

Все больше стран хотят в БРИКС, потому что здесь привыкли работать на принципах равенства, в отличие от Запада, который чуть что хватается за санкции, грозит отобрать доллар.

«Мы не проводим политики дедолларизации. Мы ведь не отказывались от расчетов в долларах, нам отказали в расчетах, и мы просто вынуждены искать другие возможности, вот и все. Естественным образом, хочу это подчеркнуть, естественным образом меняются и приоритеты в использовании определенных валют», — заметил Путин.

Что и делается для проведения трансграничных платежей, раз Штаты так носятся со своим долларом.

«Нужно использовать альтернативные возможности за счет в первую очередь цифровых форматов. Это использование в первую очередь своих собственных валют, что сегодня демонстрирует наша торговля. Более 60 с лишним процентов — это рубль и те валюты с теми странами, с которыми происходит торговля», — пояснил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

В проигравших как раз Запад. Центр экономической силы смещается южнее и восточнее. И этот тренд уже не остановить.