Пока ВСУ терпят крах на фронте, глава киевского режима переставляет стулья на даже уже не своем корабле.

Президент* Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в правительстве страны ради того, чтобы удержать власть. Такое заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.

«Перестановка министров — это способ Зеленского показать самому себе, что у него все еще есть власть, что он все еще может что-то сделать, даже если это немного похоже на перестановку стульев на „Титанике“ после столкновения с айсбергом», — сказал он.

Меркурис назвал странными решения Зеленского на фоне ситуации на поле боя. Главе киевского режима следует обратить внимание на положение армии Украины в республиках Донбасса и коллапс энергетической инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сразу несколько украинских чиновников лишатся должностей.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.