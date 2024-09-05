Выпал из окна, друга придавило оконной рамой: что произошло на квесте в Стерлитамаке

У пострадавших диагностировали переломы и сотрясение мозга.

В башкирском городе Стерлитамак трое молодых людей выпали из окна во время прохождения страшного квеста. Подробности истории приводит 5-tv.ru.

Что произошло на квесте в Стерлитамаке

ЧП произошло 31 августа. Трое 20-летних парней решили ярко отметить уходящее лето и пришли на квест с тематикой «Ужасы». Первое время все шло по сценарию: участники бегали по локации, выполняя задания и прячась от пугающих их актеров. В определенный момент все трое оказались в одной комнате, где вжались в стену от актера, который пугал их, предварительно, настоящим электрошокером.

За спинами парней оказались забитая досками деревянная оконная рама, которая не выдержала их веса и треснула. Участники квеста вылетели на землю со второго этажа. Прибывшие на помощь медики диагностировали у двоих пострадавших переломы рук, ушибы и травмы головы. У третьего парня обнаружили сотрясение мозга, раны и ушибы.

Что случилось на квесте по версии пострадавших

«Выключился свет, я закрыл глаза и почувствовал, что падаю вниз. Сначала я подумал, что так нужно по плану, но потом ударился и головой, и локтями, и спиной, потерял дыхание», — сообщил корреспонденту 5-tv.ru пострадавший участник квеста Салохиддин Назыров.

Придя в сознание молодой человек огляделся вокруг и увидел, что рядом лежит его друг, придавленный оконной рамой. Назыров хотел помочь ему, однако ему самому едва удавалось дышать.

«Я начал ползти, попытался скинуть с него раму, но сил не хватало», — уточнил молодой человек.

Что случилось на квесте по мнению хозяев заведения

Директор квест-рума Артур Иванов и его супруга Виктория продолжают отрицать свою причастность к случившемуся. По их версии, актер, напугавший парней, даже не находился с ними в одной комнате.

Артур предполагает, что компания молодых людей либо споткнулась, либо настолько сильно начала ломиться в стену от страха, что выдавила раму.

«Я сегодня еще раз написала актеру, он сказал, что находился в другой комнате. Он просто просунул руку с шокером, начал их звать, но в этот момент они и выпали», — добавила Виктория.

Уголовное дело

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; Telegram / Официальный канал следственного управления СК России по Республике Башкортостан / sledcom02; 5-tv.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования участников квеста в Стерлитамаке.

«Следственным отделом по городу Стерлитамаку СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — уточнили в Telegram-канале СК.

На месте происшествия продолжают работать следователи. Дополнительные детали инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что владельца сгоревшего квест-клуба задержали в Дагестане.