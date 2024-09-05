«Абсолютно выжатый лимон»: Долина беспокоится из-за состояния внучки-школьницы

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 36 0

Лариса Долина считает, что большая нагрузка в школах негативно влияет на детей

«Абсолютно выжатый лимон»: Долина беспокоится из-за состояния внучки-школьницы

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Внучка звезды сильно устает из-за нагрузки в школе, но не бросает курсы актерского мастерства.

Певица Лариса Долина в беседе с VOIСЕ, призналась, что переживает за моральное состояние внучки Александры.

Звезда российской эстрады восхищается трудолюбием и упорностью семиклассницы. В прошлом году народная артистка вместе с Сашей выступала в шоу на одном из федеральных каналов. Однако исполнительницу сильно беспокоит то, как школьные будни влияют на подростка.

«У них очень тяжелый график: по девять уроков в день. Она приходит домой просто как абсолютно выжатый лимон. Но она очень хорошо учится, ей все нравится. Сашка учится в хорошей школе с актерским и музыкальным уклоном. Она с первого класса изучает актерское мастерство. И у нее очень много стало всего получаться», — отметила Лариса Александровна.

По ее мнению, в период учебы настолько высокая нагрузка детям не нужна и у них должно оставаться время на отдых. Артистка выступает за гармоничное развитие школьников, чтобы у учащихся были силы поддерживать успеваемость и усваивать новую информацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что подростки чаще всего жалуются психологу.

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