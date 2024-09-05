Блиновская не сдается: адвокат блогера настаивает на пересмотре суммы долга

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 24 0

Адвокат блогера Елены Блиновской обжаловал сумму ее долга

Блиновская не сдается: адвокат блогера настаивает на пересмотре суммы долга

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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Вместо 907 миллионов рублей защита говорит лишь о 480 миллионах.

Защита блогера Елены Блиновской обжаловала итоговую сумму ее долга. По словам ее адвоката Ивана Морозова, налоговый орган неправильно рассчитал недоимку его подзащитной, и вместо 907 миллионов рублей она должна только 480 миллионов.

Как считает юрист, несмотря на то, что налоговым органом было доказано использование Блиновской схемы по минимализации налогообложения, сама сумма неуплаченных денег намного меньше озвученной в суде.

«Мы считаем, что сумма долга должна составить не более 480 миллионов рублей. При расчете суммы допущены ошибки, которые повлекли завышение этой суммы. Все, что больше 480, — ошибочно начисленный долг», — уверяет правозащитник.

Также по словам Морозова сумма штрафа тоже была рассчитана неверно.

«Сумма штрафа также была рассчитана неверно. Во-первых, штраф считается в процентах от долга, соответственно, это разные суммы. Во-вторых, не применены еще смягчающие обстоятельства. Мы считаем, что сумма штрафа должна быть снижена на 220 миллиона рублей, имеется возможность снижения штрафа до четырех миллионов рублей с учетом применения смягчающих обстоятельств», — заявляет адвокат.

Защита заявляет, что в качестве уплаты долга уже были реализованы деньги со счетов компании Блиновской, найденные при обысках наличные, а также квартира отца Елены. В данный момент юристы блогера активно ищут покупателей на другое имущество подсудимой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елена Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов.

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