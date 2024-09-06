«Изведет любого, но не меня»: Кушанашвили преисполнен решимости победить онкологию

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 17 0

Телеведущему Отару Кушанашвили продлили курс химиотерапии

Фото, видео: Никитченко Елена / ТАСС; 5-tv.ru

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Журналист рассказал о планах на ближайшее будущее и отправился на процедуры в приподнятом настроении.

Телеведущий Отар Кушанашвили, который продолжает проходить курс химиотерапии, не унывает и даже планирует съемки шоу.

По его словам, химиотерапия может извести любого, но только не его.

«Я преисполнен решимости добить эту болезнь. Я должен быть пример того, как человек не должен опускать руки в любых обстоятельствах», — говорит шоумен в своем блоге в одной из социальных сетей.

Кушанашвили анонсировал скорый выход новых выпусков сразу двух шоу, съемки которых он продолжает держать в голове даже в период лечения.

У Отара только один план — победить онкологию и продолжать заниматься своим любимым делом. Поэтому, стоя на балконе и любуясь окрестностями, тележурналист с улыбкой на лице любуется на один из величайших городов — Москву, и желает всем здоровья.

Рак сигмовидной кишки четвертой стадии шоумену диагностировали в конце лета, когда Отар попал в больницу из-за раздувшегося живота. Врачи вовремя провели операцию, и пациент смог прийти в себя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кушанашвили посмеялся над заявлениями Филиппа Киркорова о занятиях спортом.

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