Пожар в типографии в Москве полностью ликвидирован

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар площадью 400 квадратных метров в московской типографии. Обошлось без жертв и госпитализаций. Об этом сообщили представители пресс-службы столичного ведомственного главка в своем официальном Telegram-канале.

«Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет», — сказано в заявлении.

Возгорание произошло на втором этаже административного здания, вскоре охваченной огнем оказалась площадь в 400 квадратных метров. На месте происшествия работали 49 специалистов и 14 единиц техники. Кроме того, оперативными службами проводились проливка и разбор конструкций.

Ранее 5-tv.ru раскрывал подробности подобного инцидента, произошедшего в Одинцово Московской области. Пожар произошел на многоэтажной парковке в результате взрыва газового баллона. Это ЧП обернулось трагедией — погибли два человека, еще двое пострадали, они были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии, в данный момент врачи борются за их жизни.

Также 5-tv.ru писал о пожаре площадью два квадратных километра на заводе под Тулой.