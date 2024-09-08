Пожар в типографии в Москве полностью ликвидирован

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 86 0

Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, с огнем боролись 49 сотрудников МЧС.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Сотрудники МЧС ликвидировали пожар площадью 400 квадратных метров в московской типографии. Обошлось без жертв и госпитализаций. Об этом сообщили представители пресс-службы столичного ведомственного главка в своем официальном Telegram-канале.

«Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет», — сказано в заявлении.

Возгорание произошло на втором этаже административного здания, вскоре охваченной огнем оказалась площадь в 400 квадратных метров. На месте происшествия работали 49 специалистов и 14 единиц техники. Кроме того, оперативными службами проводились проливка и разбор конструкций.

Ранее 5-tv.ru раскрывал подробности подобного инцидента, произошедшего в Одинцово Московской области. Пожар произошел на многоэтажной парковке в результате взрыва газового баллона. Это ЧП обернулось трагедией — погибли два человека, еще двое пострадали, они были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии, в данный момент врачи борются за их жизни.

Также 5-tv.ru писал о пожаре площадью два квадратных километра на заводе под Тулой.

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