Маск планирует доставить людей на Луну в течение следующих пяти лет

SpaceX сможет доставить людей на Луну в течение следующих пяти лет, а на Марс — в течение семи-девяти. Об этом в интервью бизнесмену Николаю Тангену заявил американский миллиардер Илон Маск.

«Думаю, что мы доставим людей на Луну в течение пяти лет», — убежден предприниматель.

Маск также сообщил о планах освоить Марс. Он планирует отправить туда людей примерно через семь лет.

По мнению миллиардера, если освоить две планеты, люди смогут впоследствии колонизировать и другие галактики, что увеличит их шансы на выживание.

Ранее 5-tv.ru писал, что цивилизация, по мнению Маска, может исчезнуть всего лишь через несколько сотен лет. Чтобы этого избежать, по мнению предпринимателя, необходимо освоить другие планеты.