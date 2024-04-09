Маск планирует доставить людей на Луну в течение следующих пяти лет

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 30 0

От чего предприниматель хочет спасти человечество?

Маск планирует доставить людей на Луну в течение следующих пяти лет

Фото: www.globallookpress.com / Grzegorz Wajda

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SpaceX сможет доставить людей на Луну в течение следующих пяти лет, а на Марс — в течение семи-девяти. Об этом в интервью бизнесмену Николаю Тангену заявил американский миллиардер Илон Маск.

«Думаю, что мы доставим людей на Луну в течение пяти лет», — убежден предприниматель.

Маск также сообщил о планах освоить Марс. Он планирует отправить туда людей примерно через семь лет.

По мнению миллиардера, если освоить две планеты, люди смогут впоследствии колонизировать и другие галактики, что увеличит их шансы на выживание.

Ранее 5-tv.ru писал, что цивилизация, по мнению Маска, может исчезнуть всего лишь через несколько сотен лет. Чтобы этого избежать, по мнению предпринимателя, необходимо освоить другие планеты.

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