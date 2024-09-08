«Размножайтесь»: Штурм учит женщин жить правильно

Певица показала себя в полуобнаженном виде.

Певица Наталья Штурм призвала к деторождению. Об этом она заявила в своем блоге в Сети.

Артистка известна своими скандальными высказываниями. Последнее время подписчики начали беспокоиться о психическом здоровье Штурм, потому что ее поведение стало переходить все грани.

На этот раз она вышла в Сеть в полуобнаженном виде из ванны и поведала всем тайну, что работающая женщина отталкивает от себя сильный пол. Попавшим в эту категорию стоит задуматься над своим образом жизни, потому что, по мнению Штурм, они не сексуальные и никто не захочет создать с ними ребенка.

«Вот кто придумал такое несексуальное название „женщина-трудяга“? Такую женщину не хочется *******. Такую женщину хочется пожалеть. Размножайтесь» — призвала Штурм.

Скандальный ролик вызвал шквал негодования. Поклонников возмутило, что Наталья сама не занимается ничем полезным, еще и других этому учит. Ее экстравагантным видом уже никого не удивить, но от этого меньше неприязни он вызывать не стал.

«Может климакс, поэтому крыша дымится»;

«Наталья, вы не на том сайте. Это для особой категории и любителей»;

«Господи, почему мне стыдно»;

«Заберите у нее телефон»;

«Тете нужно лечение и срочно», — пишут подписчики под видео в блоге Натальи.

Объясниться после скандала Штурм не посчитала нужным. Она живет полной жизнью и отрывается как может.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Наталья Штурм не общается с сыном.