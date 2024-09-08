«Размножайтесь»: Штурм учит женщин жить правильно
Певица Наталья Штурм назвала работающих женщин не сексуальными
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Певица показала себя в полуобнаженном виде.
Певица Наталья Штурм призвала к деторождению. Об этом она заявила в своем блоге в Сети.
Артистка известна своими скандальными высказываниями. Последнее время подписчики начали беспокоиться о психическом здоровье Штурм, потому что ее поведение стало переходить все грани.
На этот раз она вышла в Сеть в полуобнаженном виде из ванны и поведала всем тайну, что работающая женщина отталкивает от себя сильный пол. Попавшим в эту категорию стоит задуматься над своим образом жизни, потому что, по мнению Штурм, они не сексуальные и никто не захочет создать с ними ребенка.
«Вот кто придумал такое несексуальное название „женщина-трудяга“? Такую женщину не хочется *******. Такую женщину хочется пожалеть. Размножайтесь» — призвала Штурм.
Скандальный ролик вызвал шквал негодования. Поклонников возмутило, что Наталья сама не занимается ничем полезным, еще и других этому учит. Ее экстравагантным видом уже никого не удивить, но от этого меньше неприязни он вызывать не стал.
«Может климакс, поэтому крыша дымится»;
«Наталья, вы не на том сайте. Это для особой категории и любителей»;
«Господи, почему мне стыдно»;
«Заберите у нее телефон»;
«Тете нужно лечение и срочно», — пишут подписчики под видео в блоге Натальи.
Объясниться после скандала Штурм не посчитала нужным. Она живет полной жизнью и отрывается как может.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Наталья Штурм не общается с сыном.
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