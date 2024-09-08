Посольство США пыталось вмешиваться в российские выборы

Для этого привлекались представители прессы, дипломаты и неправительственные организации.

Соединенные штаты Америки пытались вмешиваться в выборы, которые прошли в 83-х регионах России. Для этого привлекались представители прессы, дипломаты и члены неправительственных организаций. Об этом заявил Василий Пискарев, председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.

«Посольство США в Москве даже и не пыталось скрыть свои действия — выпустило обращение к российским избирателям, цель которого повлиять на волеизъявление наших граждан», — приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦИК зафиксировала минимальное число нарушений на выборах. В России единый день голосования прошел в 83-х из 89 регионов. В том числе в приграничных, где введены особые меры безопасности. Так, в Курской области, где более 100 тысяч жителей юго-западных районов были вынуждены покинуть свои дома после вторжения ВСУ, создали дополнительные временные избирательные участки. Кроме того, куряне могут проголосовать дистанционно. И они показали свою ответственность: уже к полудню пятницы явка превысила 40%.