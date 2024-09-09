Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 47 0

Президент направил главе страны телеграмму.

Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР

Фото: Reuters / KCNA

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Президент России Владимир Путин поздравил главу КНДР Ким Чен Ына с 76-й годовщиной основания республики. Текст телеграммы опубликован на сайте ЦТАК.

«Примите сердечные поздравления по случаю 76-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики… Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам — мира и благополучия», — написал глава государства.

Путин отметил высокий уровень развития отношений между двумя странами.

«Отношения между нашими странами, основывающиеся на добрых традициях дружбы и добрососедства, находятся на высоком уровне — это в полной мере подтвердили наши недавние конструктивные и содержательные переговоры в Пхеньяне. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее планомерно укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство между Россией и КНДР», — заявил президент.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин указал на отсутствие новизны в договоре РФ и КНДР. Глава государства указал, что в текущих условиях этот документ выглядит довольно остро, но при этом подобные договоры КНДР имеет и с другими странами.

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