Российские школьники завоевали золото на Международной олимпиаде по информатике

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Состязание проходило в Египте. В нем приняли участие ребята из почти 100 стран мира.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Российские школьники, которые завоевали золото на Международной олимпиаде по информатике в Египте, вернулись домой. Ребята из Москвы и Казани стали лучшими среди участников из почти 100 стран.

Состязание проходило в несколько этапов. Нужно было применить знания не только программирования, но и криптографии.

«Олимпиада не командная, каждый участник выступает сам за себя. И так совпало, что каждый участник завоевал у нас золотую медаль. Олимпиада проходит в два дня, 3 и 5 сентября у нас были соревновательные дни. Нам дают компьютер, и мы пять часов решаем три алгоритмические задачи», — рассказал участник Олимпиады Гимран Абдуллин.

В итоге российская команда стала единственной, получившей четыре золотые медали Олимпиады.

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