«Наиболее жестко»: стало известно о зверских действиях наемников под Курском

ТАСС: наемники отличаются особой жестокостью к населению курского приграничья
Фото: www.globallookpress.com / Wosunan Photostory
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Российские силовики уже точно знают, из каких стран боевики действуют в Курской области.
Особой жестокостью в отношении жителей приграничных районов Курской области отличаются иностранные наемники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Наиболее жестко по отношению к мирным жителям ведут себя наемники», — указывается в публикации.
Отмечается, что на курском направлении совершенно точно действуют наемники из Соединенных Штатов, Польши и Франции.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что расчеты «Града» помешали боевикам ВСУ закрепиться в приграничье Курской области. Основа тактики наших артиллеристов — эффект неожиданности и точное наведение.
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