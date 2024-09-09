В России появились памятные монеты к 25-летию создания Союзного государства

Банк России выпустил в обращение две памятные монеты: серебряная номиналом три рубля и 25-рублевая из сплава меди и никеля. Они посвящены 25-летию со дня подписания договора о создании Союзного государства.

На обеих изображены флаги — российский триколор и белорусская государственная символика — на фоне рельефного рисунка, в которых отражены национальные мотивы.

Новые монеты подходят для наличных расчетов. Их примут в любом магазине. Однако наибольшую ценность они, конечно, представляют для коллекционеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что госсекретарь Дмитрий Мезенцев заявил о значительном снижении стоимости роуминга в Союзном государстве. Дело в том, что профильные министерства России и Белоруссии провели результативную работу по диалогу с операторами сотовой связи о снижении тарифов. Об этом он сообщил в рамках прошедшего во Владивостоке Восточного экономического форума.