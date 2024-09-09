«Примите мои искренние соболезнования»: Владимир Путин о смерти Маслякова

Президент России считает КВН уникальным явлением отечественного телевидения.

Владимир Путин выразил соболезнование семье Александра Маслякова, пишет официальный сайт Кремля.

«Ушел из жизни Александр Васильевич Масляков — человек многогранного таланта, один из тех увлеченных, преданных своему делу и призванию профессионалов, которые олицетворяют наше телевидение, определяют его облик. И конечно, его имя неразрывно связано с „Клубом веселых и находчивых“. Во многом благодаря Александру Маслякову КВН стал уникальным явлением в отечественной культуре, объединил одаренную молодежь, заслужил всенародную популярность», — сказал президент России.

Владимир Путин хорошо знал ведущего и ценил его вклад в развитие отечественного телевидения в формате развлекательного шоу.

Александр Васильевич Масляков был бессменным ведущим КВН с 1964 года. За это время он успел получить множество наград и создать творческое объединение «АМиК». Ведущий умер 8 сентября на 83 году жизни. Не дожив до своего профессионального праздника ровно два месяца.

Светлая память Александру Васильевичу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что люди приходят почтить память Маслякова.