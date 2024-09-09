«Президент всегда ценил его»: Песков об отношениях Путина и Маслякова

Песков: Путин и покойный Масляков очень хорошо знали друг друга
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
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О смерти бессменного ведущего КВН стало известно 8 сентября.
Президент России Владимир Путин и покойный создатель Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков хорошо друг друга знали. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
«Они знали друг друга очень хорошо, и президент всегда ценил его вклад в развитие отечественного телевидения в виде такого народно любимого формата, как КВН», — сказал он.
О смерти создателя и бессменного ведущего КВН Александра Маслякова на 83-м году жизни 8 сентября сообщили в официальном Telegram-канале Клуба. Ставшую легендарной еще в Советском Союзе телевизионную программу КВН Александр Масляков вел с 1964 года. За годы работы на телевидении он получил множество наград. В частности, он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, он создал творческое объединение «АМиК».
Ранее 5-tv.ru писал, что Александра Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище.
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