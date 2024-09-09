Цветы прощания: люди приходят к «Планете КВН» почтить память Маслякова

Люди возлагают цветы у здания «Планета КВН» в Москве в память о Маслякове
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
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Легендарный телеведущий скончался в возрасте 82 лет.
Люди возлагают цветы у московского молодежного центра «Планета КВН» в память о покойном ведущем Александре Маслякове. Кадры с актом почтения звезды есть в распоряжении 5-tv.ru.
На видео можно увидеть, как москвичи приносят к расположенному на Шереметьевской улице зданию цветы, показывая свою скорбь по ушедшей звезде. Под буквами Клуба веселых и находчивых (КВН) покоятся пышные разноцветные букеты цветов, отражая подавленное эмоциональное состояние жителей столицы.
Один из знаков траура также коснулся и самого здания «Планета КВН» — с него сняли российский флаг.
О смерти создателя и бессменного ведущего КВН Александра Маслякова на 83-м году жизни 8 сентября сообщили в официальном Telegram-канале Клуба. Ставшую легендарной еще в Советском Союзе телевизионную программу КВН Александр Масляков вел с 1964 года.
За годы работы на телевидении он получил множество наград. В частности, он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, он создал творческое объединение «АМиК».
Ранее 5-tv.ru писал, где похоронят ведущего Александра Маслякова.
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