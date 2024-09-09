Путин поручил правительству рассмотреть вопрос ежегодной выплаты ко Дню семьи

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 81 0

Президент призвал ускорить принятие этой меры так, чтобы она начала работать с 1 июля текущего года, то есть задним числом.

Путин поручил правительству рассмотреть вопрос ежегодной выплаты ко Дню семьи

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности.

«Правительству РФ рассмотреть вопрос об установлении ежегодной выплаты многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности», — говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Также президент поручил обеспечить ежегодное проведение Всероссийского конкурса семей.

На днях, в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), Путин заявил, что многодетные семьи, которые проживают в регионах Дальнего Востока с низкой рождаемостью, получат по одному миллиону рублей на погашение ипотеки.

Глава государства подчеркнул, что выплату необходимо ввести во всех дальневосточных регионах, где коэффициент рождаемости ниже среднего по федеральному округу.

Путин призвал ускорить принятие этой меры так, чтобы она начала работать с 1 июля текущего года, то есть задним числом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какая новая выплата для многодетных семей появится в России в 2026 году.

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