Чесночное заблуждение: какие народные средства не помогут при ОРВИ

Некоторые методы лечения на дому на самом деле могут нести не пользу, а вред.

Народные средства лечения ОРВИ вроде чеснока и горячих ванночек для ног не только малоэффективны, но и могут усугубить ситуацию. Об этом агентству URA.RU рассказала врач-терапевт Татьяна Симонова.

По ее словам, польза чеснока, который обладает антибактериальными и противовирусными свойствами, сильно преувеличена.

«Пока лишь одно исследование показало, что чеснок вероятно может предотвращать возникновение простуды…», — подчеркивает специалист.

Также врач не рекомендует парить ноги, когда температура тела превышает 38 градусов. Организму, и без того страдающему из-за простуды, станет только тяжелее, в том числе и сердцу. Дышать над картошкой Симонова тоже не советует, так как после этой процедуры температура может вырасти еще больше. Лучше использовать современные ингаляции.

Что касается банок на спине и горчичников, здесь врач указывает на такой побочный эффект как синяки и гематомы и химические ожоги. А водка с перцем, которая считается одним из действенных народных методов лечения, ведет лишь к опьянению, но никак не прогреванию организма.

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