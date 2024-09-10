Чесночное заблуждение: какие народные средства не помогут при ОРВИ

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 51 0

Врач-терапевт Симонова: народные средства вроде чеснока не помогут при ОРВИ

Чесночное заблуждение: какие народные средства не помогут при ОРВИ

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Bilderbox

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Некоторые методы лечения на дому на самом деле могут нести не пользу, а вред.

Народные средства лечения ОРВИ вроде чеснока и горячих ванночек для ног не только малоэффективны, но и могут усугубить ситуацию. Об этом агентству URA.RU рассказала врач-терапевт Татьяна Симонова.

По ее словам, польза чеснока, который обладает антибактериальными и противовирусными свойствами, сильно преувеличена.

«Пока лишь одно исследование показало, что чеснок вероятно может предотвращать возникновение простуды…», — подчеркивает специалист.

Также врач не рекомендует парить ноги, когда температура тела превышает 38 градусов. Организму, и без того страдающему из-за простуды, станет только тяжелее, в том числе и сердцу. Дышать над картошкой Симонова тоже не советует, так как после этой процедуры температура может вырасти еще больше. Лучше использовать современные ингаляции.

Что касается банок на спине и горчичников, здесь врач указывает на такой побочный эффект как синяки и гематомы и химические ожоги. А водка с перцем, которая считается одним из действенных народных методов лечения, ведет лишь к опьянению, но никак не прогреванию организма.

Ранее 5-tv.ru писал, чем опасны народные средства от зубной боли.

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