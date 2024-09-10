В Перми зарубили топором главу Свердловского отдела СУ СКР

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 122 0

На мужчину набросились прямо с порога его дома.

В Перми зарубили топором главу Свердловского отдела СУ СКР

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЗУРАБ ДЖАВАХАДЗЕ

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В Перми убили руководителя Свердловского отдела Следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Пермскому краю Евгения Середкина. Об этом сообщает издание KP.RU со ссылкой на источник.

По подозрению в убийстве задержан новый сожитель экс-супруги следователя. Он был сотрудником силовых структур. По предварительным данным, мужчина приехал в дом к бывшему своей возлюбленной и с порога набросился на него с топором. Затем он сам вызвал следственно-оперативную группу, дождавшись ее приезда.

Предварительно, причиной преступления стала не профессиональная деятельность Середкина и дела, которые он вел. Убийство произошло на бытовой почве из-за семейного конфликта.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». В Пермь направили группу из Центрального аппарата СК.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что вскрылись новые детали убийства сожителя многодетной мамой Оксаной Гончаровой.

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