В Перми зарубили топором главу Свердловского отдела СУ СКР

В Перми убили руководителя Свердловского отдела Следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Пермскому краю Евгения Середкина. Об этом сообщает издание KP.RU со ссылкой на источник.

По подозрению в убийстве задержан новый сожитель экс-супруги следователя. Он был сотрудником силовых структур. По предварительным данным, мужчина приехал в дом к бывшему своей возлюбленной и с порога набросился на него с топором. Затем он сам вызвал следственно-оперативную группу, дождавшись ее приезда.

Предварительно, причиной преступления стала не профессиональная деятельность Середкина и дела, которые он вел. Убийство произошло на бытовой почве из-за семейного конфликта.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». В Пермь направили группу из Центрального аппарата СК.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что вскрылись новые детали убийства сожителя многодетной мамой Оксаной Гончаровой.