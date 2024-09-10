Грибы и палочка: в петербургской шаверме обнаружили опасные для жизни «ингредиенты»

Употребление таких продуктов может быть чревато самыми серьезными последствиями.

В петербургской шаверме нашли то, чего быть в составе точно не должно — споры различных грибов и кишечную палочку. Специалисты проверили сразу несколько точек общепита и ни одна из них не соответствует требованиям.

Похожая ситуация и в других регионах. В больницы с жалобами на отравление продуктами быстрого питания обращаются чуть ли не каждый день. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Александр Тарасенко.

Для чистоты эксперимента выбрали три точки общепита в разных районах города. Первая — для туристов, рядом с крейсером «Аврора». Вторая — в спальном районе на севере Петербурга. А третья — возле метро, на Васильевском острове. Все в термопакете очень быстро доставляется в лабораторию.

Как оказалось, ни один из этих продуктов есть нельзя. Результаты исследования — все со знаком «минус». В каждом из продуктов обнаружена кишечная палочка. Также в образцах нашли плесень, споры различных грибов, дрожжи и бактерии. Превышение критических значений — в каждом образце.

«Использование продуктов, которые осеменены кишечной палочкой, может быть опасно с точки зрения развития острого гастроэнтерита, и энтероколита, с такими симптомами как тошнота, рвота, нарушения стула, нарушение электролитного обмена. Если мы встречаем в конечном продукте такие микроорганизмы, это говорит о неоднократном нарушении санитарных норм», — объясняет врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов Наталья Круглова.

Как раз после такого быстрого обеда третьеклассница Лера больше недели провела в инфекционном отделении детской больницы.

«Два дня подряд ребенок не ел. Мы предполагаем, что это была интоксикация на фоне приготовления и хранения продуктов», — говорит мама девочки Юлия Кленус.

В первой закусочной рядом с «Авророй» — грязные поддоны, разбитые стекла, жир на стенах. И это только в общем зале. Администратор спрятался от камеры.

Повар из второй точки так и не смог внятно объяснить, где же его санитарная книжка. А на кухне — грязь, мусор и мухи, под пищевой пленкой котлеты явно не первой свежести, рядом — сырое мясо.

А в бистро на Васильевском — уборщица, она же администратор, она же повар, работает в сфере обслуживания вообще без каких-либо документов.

Проверить точку общепита специалисты Роспотребнадзора могут только после заявления граждан. Или по результатам журналистского расследования, как в этом случае.

Правда, работы у них уже много по всей стране. За последние полгода с жалобами только на шаверму обратились больше 800 петербуржцев. В июле в Москве 17 человек отравились и подхватили сальмонеллез. Возбуждено уголовное дело и по факту отравления 40 человек в столице в конце августа. Прямо сейчас в Карелии больше 100 человек остаются под наблюдением врачей.

Эксперты чуть ли не каждый день выпускают памятки для покупателей. Но по большому счету, отвечают всем требованиям единицы закусочных.