Не узнал и забил поленом: житель Красноярского края напал на друга, перепутав с вором

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Евгения Романова
Евгения Романова 53 0

СК: в Красноярском крае задержали мужчину за убийство друга

Не узнал и забил поленом: житель Красноярского края напал на друга, перепутав с вором

Фото: Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому / krksledkom

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Вечером они выпивали вместе, уже на следующий день один прятал тело второго в лесу.

В Красноярском крае правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве друга. Об этом сообщила пресс-службу ГСУ Следственного комитета России по региону в Telegram-канале.

По предварительным данным, 3 сентября двое жителей села Кириково Пировского района выпивали алкоголь в лесу. Находились они на пасеке, которая принадлежит одному из мужчин. В какой-то момент хозяин уснул в доме, а проснувшись, увидел находящегося рядом с ульями человека. В сумерках и в состоянии алкогольного опьянения мужчина не узнал своего друга и дважды ударил его по голове поленом.

фото: Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому / krksledkom

Утром пасечник сжег полено, надел на голову друга пакет и завернул тело в тент. Затем мужчина вывез труп в лесной массив на 50-м километре трассы Галанино-Пировское. Вернувшись, пасечник сообщил правоохранителям о безвестном исчезновении 44-летнего мужчины.

Тело удалось найти 9 сентября на расстоянии 200 метров от автодороги. На нем эксперты обнаружили признаки насильственной смерти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Пасечник задержан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Перми зарубили топором главу Свердловского отдела СУ СКР Евгения Середкина. В совершении преступления подозревается новый сожитель экс-супруги следователя, он был сотрудников силовых структур. Мужчина задержан.

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