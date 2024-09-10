В Новосибирске пропал без вести заслуженный артист России Евгений Важенин

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 77 0

Родственники пропавшего актера Евгения Важенина обратились в СК Новосибирска

В Новосибирске пропал без вести заслуженный артист России Евгений Важенин

Фото: фото из открытых источников

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Родные обратились за помощью к правоохранителям.

В Новосибирске бесследно исчез заслуженный артист России Евгений Важенин. Об этом сообщает МК.RU со ссылкой на заявление его родственников.

По словам дочери актера Кристины, в последний раз отец выходил на связь еще в начале лета. С тех пор его телефон выключен.

«Папа сказал, что находится на даче, гуляет с собачкой и отдыхает. Настроение у него было бодрое, про здоровье сказал, что все хорошо, даже немного бегает по утрам. Но с тех пор и до сегодняшнего дня у меня нет с ним никакой связи», — рассказала Кристина.

Не могут ничего сказать о местоположении 77-летнего Важенина и его родные сестры, с которыми он тоже не общался уже несколько месяцев. При этом супруга актера Ольга утверждает, что муж находится в больнице, но в какой именно и с каким диагнозом, говорить отказывается даже родственникам. А найти медучреждение самостоятельно те так и не смогли.

В итоге Кристина обратилась в Следственный комитет РФ, опасаясь, что жена артиста что-то скрывает. Заявление принято к рассмотрению.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что правоохранительные органы продолжают вести уголовное дело, возбужденное по статье «Убийство» по факту пропажи российской актрисы Людмилы Лебедевой.

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