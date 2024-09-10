«Лишилась индивидуальности»: Нюша удивила публику неожиданно скромным образом

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 73 0

Певица Нюша выложила фотографию в хиджабе на фоне мечети

«Лишилась индивидуальности»: Нюша удивила публику неожиданно скромным образом

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Певица вызвала неоднозначную реакцию фанатов.

Певица Нюша, только что пережившая развод с мужем Игорем Сивовым, удивила поклонников необычным для себя образом. Как пишет издание 7Дней.ru, звезда выложила в личном блоге фотографию в хиджабе.

Снимки, вызвавшие неоднозначную реакцию фанатов, были сделаны в Абу-Даби, куда знаменитость прилетела не так давно. На фото певица, одетая в белый хиджаб, позирует на фоне мечети. Многие поклонники певицы опешили от столь неожиданного образа артистки, признавшись, что яркую и модную Нюшу практически невозможно узнать в таком скромном одеянии. Некоторые фанаты даже выразили мнение, что подобный аутфит «крадет всю индивидуальность» певицы.

Стоит отметить, что после расставания с Сивовым жизнь Нюши кардинальным образом изменилась. Из ОАЭ, где их семья проживала ранее, артистка перебралась в Москву и вернулась к творчеству. В Дубае остались ее сын Саффрон и дочка Серафима-Симба, которые сегодня проживают с отцом. А певица будет навещать их несколько раз в месяц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-супруга Нюши заподозрили в крупном мошенничестве.

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