«Поднять на 10%»: как цвет кузова влияет на цену автомобиля

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 42 0

Автоэксперт Губанов: модный цвет может сделать авто дороже на 10%

«Поднять на 10%»: как цвет кузова влияет на цену автомобиля

Фото: 5-tv.ru

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Существует много факторов, от которых зависит стоимость машины. Есть и самые неочевидные.

Модный цвет может сделать автомобиль дороже. Об этом заявил директор по продажам автомобильного маркетплейса Александр Губанов в беседе с изданием NEWS.ru.

По его словам, стоимость машины зависит от многих фактором. И цвет кузова — один из них.

«Есть редкие, но очень модные цвета. Пока автомобиль свежий, в пределах двух-трех лет, они могут серьезно, на 10%, поднять цену», — объясняет эксперт.

Правда, этот фактор имеет и обратный эффект. Когда тренд пройдет, цена значительно снизится.

Также имеет значение марка авто. В самом массовом сегменте машин с пробегом стоимостью до 2,5 миллиона рублей цвет на цену не влияет. Правда, здесь исключением является желтый — тогда покупатели опасаются, что транспортное средство работало в такси.

Что касается прочих преимуществ, по мнению Губанова, кожаный салон таковым не является. Ведь при продаже на стомисоть это никак не повлияет: покупатель чаще всего думает о практичности, а не о престиже.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что новым владельцем автодилера «Рольф» стал глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

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