Вы кормите их этим сами: ученые назвали повышающие риск диабета у детей продукты

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 51 0

The Guardian: бананы, йогурт и пшеница ведут к риску диабета у детей

Вы кормите их этим сами: ученые назвали повышающие риск диабета у детей продукты

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

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Открытие может озадачить родителей, так как названные продукты считаются частью здорового питания.

Ученые выяснили, что употребление бананов, йогуртов и пшеницы повышает риск развития диабета 1-го типа у детей. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что открытие может озадачить родителей, так как названные продукты считаются частью здорового питания.

В то же время такие овощи, как брокколи, цветная и кочанная капуста, клубника, черника, малина, черная смородина и другие ягоды, напротив, защищают детей от диабета.

Как утверждают ученые, ягоды особенно богаты полифенолами — растительными соединениями, которые могут ослабить воспаление.

В то же время эксперты предостерегают от поспешных выводов и изменений в рекомендациях по питанию детей. Они отмечают, что причины развития диабета 1-го типа до сих пор достоверно неизвестны, а заболевание не зависит напрямую от питания человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума приняла законопроект о запрете продажи несовершеннолетним энергетических напитков, которые, как доказано медицинскими исследованиями, повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний.

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