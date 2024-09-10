Вы кормите их этим сами: ученые назвали повышающие риск диабета у детей продукты

The Guardian: бананы, йогурт и пшеница ведут к риску диабета у детей
Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann
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Открытие может озадачить родителей, так как названные продукты считаются частью здорового питания.
Ученые выяснили, что употребление бананов, йогуртов и пшеницы повышает риск развития диабета 1-го типа у детей. Об этом пишет The Guardian.
Отмечается, что открытие может озадачить родителей, так как названные продукты считаются частью здорового питания.
В то же время такие овощи, как брокколи, цветная и кочанная капуста, клубника, черника, малина, черная смородина и другие ягоды, напротив, защищают детей от диабета.
Как утверждают ученые, ягоды особенно богаты полифенолами — растительными соединениями, которые могут ослабить воспаление.
В то же время эксперты предостерегают от поспешных выводов и изменений в рекомендациях по питанию детей. Они отмечают, что причины развития диабета 1-го типа до сих пор достоверно неизвестны, а заболевание не зависит напрямую от питания человека.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума приняла законопроект о запрете продажи несовершеннолетним энергетических напитков, которые, как доказано медицинскими исследованиями, повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний.
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