Педофила из Новороссийска приговорили к 17 годам колонии и лечению у психиатра

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 62 0

Мужчина несколько лет насиловал несовершеннолетнюю племянницу.

Педофила из Новороссийска приговорили к 17 годам колонии и лечению у психиатра

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жителя Краснодарского края приговорили к 17 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней племянницы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как удалось установить следствию, в июне 2014 года и в августе 2016 житель Новороссийска гостил у своей сестры в подмосковных Мытищах. Там он совершал преступления сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней племянницы. По результатам проведенной экспертизы мужчина был признан вменяемым.

Дело краснодарца рассматривал Мытищинский городской суд Московской области. 10 октября мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

«Кроме того, судом ему также назначена принудительная мера медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра, в связи с установленным экспертами диагнозом педофилия», — заключили в Telegram-канале ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал новые подробности об изнасиловании и убийстве 12-летней школьницы из Нижнего Тагила. Девочка ушла гулять 31 августа, но так и не вернулась. Ее тело обнаружили в подвале четыре дня спустя.

+20° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
91.11
0.72 100.50
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:04
Долгожданное продолжение: на экраны выйдет шестая часть «Ледникового периода»
14:59
Скрытая угроза: какие бактерии и грибки могут жить даже в самых чистых квартирах
14:46
Экс-депутата Госдумы Пономарева* требуют приговорить к 14 годам колонии
14:41
«Хочу предостеречь»: Песков прокомментировал информацию об ударах по Мурманской области из Норвегии
14:13
Явка на выборах в Единый день голосования стала рекордной с 2013 года
13:58
«Создал целую Вселенную»: SHAMAN простился с Александром Масляковым

Сейчас читают

Поворот «Газпрома» на Восток: пока вполоборота
«Пример личности»: актриса Стриженова попрощалась с Александром Масляковым
«Идет охват Угледара»: в чем важность освобождения Водяного и Красногоровки
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака