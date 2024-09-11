Педофила из Новороссийска приговорили к 17 годам колонии и лечению у психиатра

Жителя Краснодарского края приговорили к 17 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней племянницы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как удалось установить следствию, в июне 2014 года и в августе 2016 житель Новороссийска гостил у своей сестры в подмосковных Мытищах. Там он совершал преступления сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней племянницы. По результатам проведенной экспертизы мужчина был признан вменяемым.

Дело краснодарца рассматривал Мытищинский городской суд Московской области. 10 октября мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

«Кроме того, судом ему также назначена принудительная мера медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра, в связи с установленным экспертами диагнозом педофилия», — заключили в Telegram-канале ведомства.

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