Щедрый подарок: потерявшая квартиру из-за мошенников Долина получила новую недвижимость

Певица уже знает, что организует в этом помещении.

Народная артистка России Лариса Долина, потерявшая из-за мошенников квартиру, получила в подарок новые квадратные метры — тоже в центре Москвы. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на заявление 61-летнего бизнесмена Юрия Растегина.

«Там все готово, все построено. Но сейчас Долиной не до этого», — сказал он.

Сообщается, что бизнесмен подарил Долиной помещение в центре Москвы, чтобы певица смогла организовать там джазовый клуб. При этом отмечается, что подготовкой к открытию уже занимаются как минимум два года.

Бизнесмен также указал на не прекращающиеся угрозы в адрес Долиной, которая лишилась как квартиры, так и 180 миллионов рублей. Именно поэтому, вероятно, открытие клуба продолжают откладывать.

Певица Лариса Долина стала жертвой мошенников в середине августа. Аферисты заставили ее продать 236-метровую квартиру, а полученные средства (около 180 миллионов) перевести на якобы «безопасный» счет. В итоге Долина лишилась и квартиры, и денег.

Ранее 5-tv.ru писал, что курьер по делу о квартире Ларисы Долиной попросила изменить ей меру пресечения.