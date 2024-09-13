Успевает тот, кто никуда не торопится: китайский гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 16 по 22 сентября 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Выдастся непростая неделя, учитывая насыщенность астрономическими явлениями. Здесь и лунное затмение, и равноденствие. Поэтому велик риск эмоциональных вспышек и нестабильностей у чувствительных людей.

Постарайтесь не перегружать 18 и 22 сентября, сохранять спокойствие и баланс в течение всей недели.

Пожалуй, лучшим днем будет понедельник. Остальные дни имеют ряд оговорок и могут использованы с учетом нюансов.

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Понедельник, 16 сентября 2024 года

5-tv.ru

День Водной козы

День способствует путанице, спорам, неопределенности, весьма неровному движению энергий. Однако работаем с тем, что есть.

Все же день подойдет для начала проектов, открытия, запуска, начала обучения. Также он хорош для переговоров.

Совет: ищите в себе помощника, внутренний источник энергии и вдохновения — это откроет путь. Помощи от других людей нет, не доверяйте красивым словам.

Вторник, 17 сентября 2024 года

5-tv.ru

День Деревянной обезьяны

Хороший потенциал дня скрадывается звездой болезней и офицером дня «Закрытие» — с таким раскладом лучше дела завершать, закрывать или заниматься рутиной.

Структура дня указывает на возможные неприятности в ходе процессов. При этом есть надежда на благополучный исход всех дел благодаря присутствию главного духа помощника и покровителя.

Совет: возьмите паузу, накопите энергию, чтобы в нужное время сделать шаг. Это приведет к успеху.

Среда, 18 сентября 2024 года

5-tv.ru

День Деревянного петуха

На этот день у небесных светил особые планы — в 5:44 по мск произойдет частичное лунное затмение, которое продлится чуть больше четырех часов. Оно откроет коридор затмений, который завершится солнечным затмением 2 октября.

Кстати, Луна по своей эклиптике в это время находится особенно близко к Земле, если у вас есть домашний телескоп, вы можете исследовать лунные краторы, если позволит безоблачная погода. Но помните о правилах безопасности во время наблюдений за светилами. Правило «20-20» гласит: чтобы не перенапрягать глаза — каждые 20 минут следует отводить взгляд и 20 секунд фокусироваться на объекте примерно в шести метрах от вас.

Лунное затмение несет особенное значение для эмоциональной сферы, чувствительные люди могут ощущать ухудшение самочувствия в день лунного затмения, и влияние на восприятие мира, ощущения.

В такие дни не стоит начинать новые проекты, решать ключевые вопросы, ссориться и спорить и игнорировать сигналы организма. Могут возникать всплески агрессии, а энергии дня будут толкать вас на импульсивные поступки. Этому следует мягко противостоять.

Совет: постепенные, незначительные действия приведут к успеху, поэтому не настаивайте на своих идеях и не пытайтесь делать все по-своему. Уйдите в тень.

Четверг, 19 сентября 2024 года

5-tv.ru

День Огненной собаки

День разрушителя, к тому же собака с петухом вместе всегда указывают на хаос. На такой день только если уборку намечать, остальные дела лучше перенести на другой, более удачный момент.

Немного сглаживает угловатую природу дня структура «Птица падает/стремится в гнездо» — она дает легкое течение дел, все получается легко и без усилий.

Совет: оставайтесь там, где вы есть, и размышляйте над сутью явлений. Определите границы своих возможностей.

Пятница, 20 сентября 2024 года

5-tv.ru

День Огненной свиньи

Хороший потенциал дня портится надвигающимися энергиями равноденствия. А структура «Красная птица в тюрьме» сулит выигрыш только для рисковых людей. Те, кто пытается вести дела своим чередом, скорее всего, потерпят поражение.

Если вы где-то допустили ошибку и хотите в ней признаться — то сейчас самое время, поскольку структура дает поддержку тем кто ошибся, позволяет существенно сгладить или вообще нейтрализовать негативный потенциал от признания ошибок.

Совет: имейте ясную цель и учитесь приспосабливаться, чтобы сохранять гибкость. Мгновенно реагируйте, находя выход из любой ситуации, а внутренняя добродетельность защитит от вреда.

Суббота, 21 сентября 2024 года

5-tv.ru

День Каменной крысы

В древних текстах его описывают как день пустоты, если наметить на него что-то важное, есть риск вляпаться в штрафы, юридические разбирательства, или получить травмы.

При этом день может подойти для встреч, переговоров, приятного отдыха в кругу близких и планирования. Будьте внимательны с выбором тех, кто вас окружает в этот день — есть риск оказаться не в той компании из-за структуры. Окружающие могут вас разочаровать, исполнителей может быть придется переназначать.

Совет: подождите лучшего времени. Избавьтесь от устаревшего, делегируйте. Оцените возможности перед началом работы.

Воскресенье, 22 сентября 2024 года

5-tv.ru

День Земляного быка

Равноденствие! В осеннее равноденствие от нас уходит тепло, Инь продолжает нарастать, приближаясь к своему апогею в декабре, а теплые ночи остаются в приятных воспоминаниях о лете.

На такой день не стоит планировать ничего, лучше всего заниматься духовными практиками, саморазвитием, отдыхать, устраивать себе день чистоты и разгрузки — тяжелую пищу лучше не употреблять.

Такие дни дарят нам прекрасную возможность сверить часы с природой, насладиться красотой осеннего леса и мягким уходящим солнышком бабьего лета.

Совет: Не давайте событиям увлечь и запутать себя. Если вы освободитесь от пустых страстей, суетности и тщеславия, то сможете действовать непринужденно и уверенно.

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