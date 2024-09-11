Скрытая угроза: какие бактерии и грибки могут жить даже в самых чистых квартирах

Как защитить свое здоровье?

Опасные для здоровья грибки и паразиты могут стать проблемой даже в очень чистой на первый взгляд квартире. Об этом изданию Lenta.ru рассказал доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов.

Как объяснил специалист, наибольшую опасность представляет кухня, так как в раковине, тряпках и губках могут плодиться сальмонелла, кишечная палочка и прочие патогенные бактерии. Попадая на еду эти микроорганизмы вызывают тяжелые пищевые отравления.

Также если не уделять должного внимания дезинфекции разделочных досок и столешниц после контакта с сырыми продуктами — они превращаются в самый настоящий рассадник болезнетворных микробов.

Помимо кухни, стоит обратить внимание на ванную комнату. Во влажной среде прекрасно себя чувствуют плесень и стафилококки, вдыхание которых приводит к аллергическим реакциям и респираторным заболеваниям. Для предотвращения их размножения ванную необходимо регулярно проветривать, чтобы снизить уровень влажности.

Опасность таится не только в нежилых комнатах, но и в безопасных на первый взгляд спальнях и гостиных.

«Подушки и матрасы могут быть рассадниками пылевых клещей, которые питаются мертвыми клетками кожи. Эти микроскопические паразиты вызывают аллергические реакции и усугубляют состояние астматиков. В борьбе с ними помогут регулярная смена белья, стирка в горячей воде, использование защитных чехлов для подушек и матрасов», — объяснил эксперт.

В конце специалист отметил, что помимо всего прочего, необходимо обратить внимание на чистоту ваших гаджетов, таких как смартфоны, пульты от телевизора и клавиатуры. На их поверхности могут находиться норовирусы и золотистый стафилококк. Для предотвращения заражения опасными болезнями, гаджеты следует регулярно чистить и дезинфицировать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в петербургской шаверме нашли споры различных грибов и кишечную палочку.