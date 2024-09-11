«Евочка моя»: Лолита показала трогательные кадры с единственной дочкой

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 199 0

Лолита отдыхает на море со своей дочкой Евой

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; instagram* / lolitamilyavskaya; 5-tv.ru

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Певица сейчас отдыхает на море.

Певица Лолита Милявская поделилась трогательными кадрами со своей дочерью Евой в личном блоге. Сейчас они отдыхают на море.

В одном из видео артистка рассказала, как она проводит свое время. По ее словам, раньше она ненавидела фотографироваться на фоне достопримечательностей, а теперь с радостью ест шоколадное мороженое и позирует со своим ребенком у исторических памятников.

«Мамочка походу набрала, а Евочка моя любимая ничего не набрала в килограммах», — отмечает певица во время поедания мороженого.

Артистка решила ненадолго оставить работу, чтобы наконец-то побыть рядом с самым дорогим человеком в ее жизни.

Несмотря на то, что Лолита уже пять раз была замужем, у нее есть только одна дочка. Однако ребенок у артистки поистине уникальный: известно, что у Евы синдром Аспергера — это одна из форм расстройств аутического спектра.

Врачи в роддоме долго отговаривали Лолиту отказаться от малышки, так как она родилась недоношенной. Они говорили, что девочка вряд ли будет полноценной. Певица же настояла на своем и забрала ребенка.

Артистка всегда утверждала, что любовь и забота помогут социализировать и, насколько это возможно, вылечить Еву. Известно также, что дочке певицы уже исполнилось 25 лет. Она живет с бабушкой в Болгарии.

Ранее 5-tv.ru писал, что избранница Аршавина раскрыла имя новорожденной дочери.

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