«Мало кто верил»: избранница Аршавина раскрыла имя новорожденной дочери

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 78 0

Избранница Аршавина назвала свою новорожденную дочь Евой

«Мало кто верил»: избранница Аршавина раскрыла имя новорожденной дочери

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Девочка появилась на свет 22 августа.

Новая избранница футболиста Андрея Аршавина — Анна Петрушина — раскрыла имя новорожденной дочери. Девочку назвали Евой. Об этом сообщает издание 7Дней.ru.

Петрушина обратилась к персоналу роддома с благодарностью. По ее словам роды могли пройти с осложнениями, но все прошло благополучно.

«Словами это не описать и не выразить. Я надеюсь, вы увидели все в моих глазах и слезах, когда спустя очень много часов положили мне Еву на грудь. Мало кто верил, что я смогу родить сама», — призналась она в личном блоге в соцсетях.

Девочка появилась на свет 22 августа. Аршавин пока не прокомментировал рождение своего пятого ребенка. О романе пары стало известно только в начале этого лета, хотя официально они свои отношения так и не подтвердили.

Рождение еще одного ребенка экс-капитана сборной России по футболу прокомментировала его бывшая жена Алиса Казьмина. Она заявила, что, вероятно, поэтому Аршавин совсем не общается с их общей дочерью Есенией, которая в этом году пошла в первый класс.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Юлия Барановская показала ужасающие последствия потопа.

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