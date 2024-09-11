В СК рассказали о продолжении расследования дела о теракте в Беслане в 2004 году

Один из нападавших получил пожизненный срок, а остальные были ликвидированы.

Следственный комитет России продолжает расследование дела о теракте в школе Беслана, произошедшем в 2004 году. Правоохранители намерены установить личности пяти напавших на учреждение боевиков. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в Telegram-канале.

Отмечается, что председатель СК Александр Бастрыкин пообщался с представителями Северо-Осетинской общественной организации ассоциации жертв террористических актов «Матери Беслана», чьи близкие погибли и пострадали при теракте. Они задали ряд вопросов о расследовании уголовного дела.

«Расследование продолжается, так как не были опознаны тела шести террористов. В 2023 году личность одного из них была установлена по результатам генетического исследования, также его опознал осужденный. Ведется работа по установлению личностей других пяти неопознанных террористов», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что один из террористов получил пожизненный срок, а остальные были ликвидированы в ходе штурма школы. Кроме того, представители организации предоставили новые доводы. В этой связи состав следственной группы увеличат, а всем озвученным обстоятельства правоохранители дадут правовую оценку.

Бастрыкин, в свою очередь, заявил о необходимости провести критический анализ материалов дела о теракте, которые были собраны на первоначальном этапе.

Теракт в школе Беслана

Террористы захватили школу № 1 в Беслане 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки. Тогда 32 злоумышленника в течение нескольких дней удерживали в заминированном здании более одной тысячи заложников. Им не давали еду и воду.

Два взрыва раздались в здании 3 сентября. Тогда дети стали разбегаться, а боевики стреляли им в спины. Российские силовики начали операцию по спасению заложников. Жертвами трагедии стали 334 человека, из которых 186 — дети.

Годовщина теракта в Беслане

В День памяти жертв терроризма, 20 августа, президент России Владимир Путин посетил Беслан. Он пришел в школу, оставил красные розы и зажег свечу. А на территории мемориала «Город ангелов», где покоятся погибшие дети и взрослые, возложил цветы к памятнику «Древо скорби» и встал на колени. Путин также почтил память погибших при штурме школы силовиков, возложив цветы к памятнику бойцам спецназа «Альфа» и «Вымпел».

В начале сентября в Беслане прошли траурные мероприятия, посвященные 20-й годовщине теракта. Во дворе школы № 1 одноклассники и родственники 1 сентября провели линейку, которая так и не состоялась в 2004 году. Бывшие ученики строем зашли в спортзал, после чего возложили цветы возле имен погибших — их 334 человека. С их родственниками пообщался 5-tv.ru.

Панихида по погибшим прошла в разрушенном здании школы 3 сентября — в День солидарности в борьбе с терроризмом. Это также была годовщина со дня освобождения заложников. У фотографий жертв зажгли свечи, положили свежие цветы. Люди принесли бутылки с водой.

Ранее 5-tv.ru писал, что заложники и их спасатели встретились в школе Беслана через 20 лет после трагедии.