У пенсионерки украли 1,5 миллиона рублей в автобусе

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 30 0

У пенсионерки из Екатеринбурга украли в автобусе полтора миллиона рублей

У пенсионерки украли 1,5 миллиона рублей в автобусе

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Инцидент произошел в Екатеринбурге.

У 72-летней пенсионерки из Екатеринбурга украли в автобусе полтора миллиона рублей. Об этом сообщает URA.RU. Известно, что эту сумму женщина везла в банк, чтобы открыть вклад.

При этом деньги свои пенсионерка запаковала в пакет, который, в свою очередь, положила в сумку, утверждает собеседник агентства. Однако двойная защита от воров не сработала. Пропажу женщина обнаружила, только когда выходила из автобуса.

«Когда вышла из автобуса, полезла в сумку за телефоном и обнаружила, что сумка расстегнута, а пакета с деньгами нет», — рассказал источник агентства.

Пенсионерка уже написала заявление в полицию, после чего следователи изъяли записи с камер наблюдения, установленных в автобусе. В данный момент сотрудники полиции выясняют все детали произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Новосибирске пропал без вести заслуженный артист России Евгений Важенин. По словам дочери актера Кристины, в последний раз отец выходил на связь еще в начале лета. С тех пор его телефон выключен. Родные обратились за помощью к правоохранителям.

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