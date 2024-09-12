У пенсионерки украли 1,5 миллиона рублей в автобусе

Инцидент произошел в Екатеринбурге.

У 72-летней пенсионерки из Екатеринбурга украли в автобусе полтора миллиона рублей. Об этом сообщает URA.RU. Известно, что эту сумму женщина везла в банк, чтобы открыть вклад.

При этом деньги свои пенсионерка запаковала в пакет, который, в свою очередь, положила в сумку, утверждает собеседник агентства. Однако двойная защита от воров не сработала. Пропажу женщина обнаружила, только когда выходила из автобуса.

«Когда вышла из автобуса, полезла в сумку за телефоном и обнаружила, что сумка расстегнута, а пакета с деньгами нет», — рассказал источник агентства.

Пенсионерка уже написала заявление в полицию, после чего следователи изъяли записи с камер наблюдения, установленных в автобусе. В данный момент сотрудники полиции выясняют все детали произошедшего.

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