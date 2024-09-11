«Эскалационный шаг»: Скотт Риттер об ударах по территории РФ оружием США

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 75 0

Скотт Риттер: Запад наносит удары по РФ с помощью Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / marine_corps; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По словам эксперта, Запад использует Украину в качестве прикрытия.

Западные страны используют Украину в качества прикрытия для нанесения стратегических ударов по России. Об этом сообщил бывший разведчик США Скотт Риттер в беседе с 5-tv.ru.

По словам эксперта, ранее США сдержанно относились к тому, чтобы позволить Украине использовать свое оружие для нанесения ударов по российским городам, однако в какой-то момент изменили свое решение.

«Соединенные Штаты справедливо утверждали, что это было бы серьезным эскалационным шагом, который мог бы привести к расширению конфликта в тех направлениях, к которым Соединенные Штаты не готовы. Но эти заявления были сделаны в прошлом, а настоящее определяется не реальностью поля боя, а внутриполитическими реалиями», — отметил Риттер.

Он подчеркнул, что государственный секретарь США Энтони Блинкен имеет дело со «спорными» президентскими выборами, в которых участвует его партия.

«Он служит президенту-демократу. Вице-президент этой администрации баллотируется на пост. Им предстоит ответить за то, что происходит на земле между Украиной и Россией. А прямо сейчас на этих землях Украина стремительно проигрывает борьбу. Это создает политические проблемы для демократов, в том числе для Камалы Харрис», — объяснил Скотт Риттер.

По его словам, на данный момент Блинкену необходимо создать политическое прикрытие для кандидата в президенты США Камалы Харрис.

«Задача Энтони Блинкена сейчас — создать политическое прикрытие для Харрис, убедившись, что Соединенные Штаты нельзя критиковать за то, что они не позволяют Украине защищать себя», — добавил специалист.

Одобряя применение киевским режимом западного оружия для ударов по территории РФ, США и Великобритания дают разрешение сами себе, считает эксперт. Таким образом Запад использует Украину в качестве прикрытия для нанесения стратегических ударов по России, резюмировал он.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Известно, что подобные террористические акты невозможны без вмешательства западных специалистов, которые направляют эти удары при помощи своих спутников, а также обучают украинцев обращаться с высокотехнологичной техникой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Блинкен обсуждает в Киеве удары оружием НАТО вглубь России.

+20° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
91.27
0.16 100.74
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:00
Путин провел совещание с членами правительства
3:40
США хотят разрешить Украине использовать свое оружие на территории России
3:20
Минюст РФ призвал лишить нотариусов в Крыму статуса из-за гражданства Украины
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
2:43
Каменное сердце: Саша Стоун после неудачных романов пока не готов создать семью
2:29
В Индии 15 человек, среди которых были дети, умерли от неизвестной лихорадки

Сейчас читают

Поворот «Газпрома» на Восток: пока вполоборота
«Для нас он всегда будет жив»: актер Васильев рассказал, чему Масляков научил россиян
«Малозаметные симптомы»: как подверженность мошенничеству связана с болезнью Альцгеймера
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака