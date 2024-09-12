Умер журналист и телеведущий Николай Сванидзе

Журналист и телеведущий Николай Сванидзе скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщила член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

«Николай Карлович Сванидзе! Дорогой!!! Как же без вас?.. Спасибо вам за все!» — написала она в своем Telegram-канале.

Информацию о смерти журналиста подтвердил и источник 5-tv.ru. По его информации, Сванидзе умер накануне в Москве. В последнее время он болел пневмонией, уточнил источник.

Николай Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве. В 1977-м окончил исторический факультет Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова. После получения высшего образования Сванидзе работал младшим научным сотрудником в Институте США и Канады АН СССР, преподавал в Московском государственном историко-архивном институте (нынешний Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). — Прим. ред.).

На телевидении Сванидзе начал работать в 1991 году — был комментатором программы «Вести», автором и ведущим передач «Контрасты», «Подробности» и информационно-аналитической программы «Зеркало». Кроме того, он вел цикл документальных телепрограмм «Исторические хроники с Николаем Сванидзе», являлся постоянным участником программы «Итоги недели».

Николай Сванидзе награжден орденами «За личное мужество» и Почета. Также журналист является обладателем премии ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий информационной передачи».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бессменного ведущего КВН Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. О кончине заслуженного деятеля искусств России стало известно 8 сентября. Маслякову было 82 года.