«Говорили вчера»: отец Блиновского прокомментировал задержание сына в зоне СВО

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 48 0

Отец задержанного в зоне СВО Блиновского сказал, что говорил с ним 11 сентября

«Говорили вчера»: отец Блиновского прокомментировал задержание сына в зоне СВО

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Супруг «королевы марафонов», по предварительным данным, находился на южнодонецком направлении.

Отец задержанного супруга «королевы марафонов» Елены Блиновской — Алексея сообщил, что ничего не знал о задержании сына. Последний раз он разговаривал с ним вчера, 11 сентября. Эксклюзивный комментарий Владимир Блиновский дал 5-tv.ru.

«У меня нет информации. Вчера (говорил с ним — Прим.ред)», — заявил он.

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова — Эльман Пашаев также сообщил 5-tv.ru, что Алексея уже сняли с розыска. Однако в данный момент он его не видел.

Ранее СМИ сообщили о задержании подписавшего контракт Алексея Блиновского прямо в зоне спецоперации. Отмечается, что он находился на южнодонецком направлении.

В конце июля стало известно, что Алексей был объявлен в розыск из-за неявки к следователю в рамках обвинения по уголовному делу в неуплате налогов в особо крупном размере и отмывании денег.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что адвокат Блиновской настаивает на пересмотре суммы долга.

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