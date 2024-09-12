«Говорили вчера»: отец Блиновского прокомментировал задержание сына в зоне СВО
Отец задержанного в зоне СВО Блиновского сказал, что говорил с ним 11 сентября
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Супруг «королевы марафонов», по предварительным данным, находился на южнодонецком направлении.
Отец задержанного супруга «королевы марафонов» Елены Блиновской — Алексея сообщил, что ничего не знал о задержании сына. Последний раз он разговаривал с ним вчера, 11 сентября. Эксклюзивный комментарий Владимир Блиновский дал 5-tv.ru.
«У меня нет информации. Вчера (говорил с ним — Прим.ред)», — заявил он.
Бывший адвокат актера Михаила Ефремова — Эльман Пашаев также сообщил 5-tv.ru, что Алексея уже сняли с розыска. Однако в данный момент он его не видел.
Ранее СМИ сообщили о задержании подписавшего контракт Алексея Блиновского прямо в зоне спецоперации. Отмечается, что он находился на южнодонецком направлении.
В конце июля стало известно, что Алексей был объявлен в розыск из-за неявки к следователю в рамках обвинения по уголовному делу в неуплате налогов в особо крупном размере и отмывании денег.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что адвокат Блиновской настаивает на пересмотре суммы долга.
Читайте также
56%
0.16 100.74
0.24
Нашли ошибку?