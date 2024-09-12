В Петербурге отмечают 300-летие перенесения мощей Александра Невского

В Петербурге отмечают 300-летие со дня перенесения мощей князя Александра Невского из Владимира. Это большой праздник для всего города — святой считается его покровителем. После торжественной службы в храмах начался Крестный ход. Впервые он прошел не только по суше, но и по реке. Корреспондент «Известий» Александр Тарасенко присоединился к шествию.

Невский проспект, сотни людей, в колонне верующих — петербуржцы и паломники со всей страны.

«Главная улица Петербурга на несколько часов стала пешеходной. Нескончаемый поток верующих движется от Казанского собора до Александро-Невской Лавры — в то место, где покоятся мощи одного из самых почитаемых православных святых», — сказал корреспондент «Известий» Александр Тарасенко.

К святому с молитвами обращались русские полководцы, а император Петр I в честь победы в Северной войне повелел перенести мощи великого князя из Владимира в новую столицу — Петербург.

«Мощи были принесены в город — и они стали духовным центром. Когда были принесены мощи, была основана Александро-Невская Лавра», — рассказал протоиерей, председатель приходского совета Казанского собора Александр Пашков.

А через почти 20 лет императрица Елизавета Петровна учредила праздничный Крестный ход.

«Огромная радость, счастье быть здесь, видеть все это, наслаждаться этим. Это нас сплачивает — русский народ, русский дух, патриотизм», — поделилась впечатлениями от Крестного хода жительница Владимира Инга Потанина.

С самого утра в храмах Петербурга и Ленобласти — торжественные богослужения. Полон Казанский собор на Невском проспекте, Благовещенский, в Шлиссельбурге, и, конечно, Александро-Невская Лавра.

Второй маршрут Крестного хода — по реке Неве. По пути мощей — из Усть-Ижоры в Александро-Невскую Лавру. По преданию их встречал лично император Петр I. И при пушечном салюте и колокольном звоне святыню перенесли в храм. Прошло 300 лет и торжественную процессию пушечным залпом поприветствовал парусник «Лукулл».

А на Синопской набережной Крестный ход встречали воссозданные суда петровского времени во главе с линейным кораблем «Полтава» и ботиком Петра I. По традиции, праздник завершается на площади Александра Невского.