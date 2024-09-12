Собянин рассказал, как городские службы помогают водителям на дорогах Москвы

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 25 0

С начала года службы помощи ЦОДД оказали помощь на дорогах больше 27 тысяч раз.

Собянин рассказал, как городские службы помогают водителям на дорогах Москвы

Фото: © РИА Новости / Пелагия Тихонова

За текущий год службы помощи ЦОДД оказали помощь нуждающимся в ней автовладельцам и пешеходам более 27 тысяч раз. Об этом написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«Они делают городские дороги безопасными и комфортными», — отозвался о работе служб помощи столичный градоначальник.

В составе ЦОДД действуют несколько подразделений. Дорожный патруль оказывает помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, в случае необходимости регулирует движение, а зимой помогает вытащить застрявшие в снегу машины.

Велопатруль работает летом, его сотрудники помогают инструментами велосипедистам в ремонте сломавшейся техники, помогают при ДТП и участвуют в регулировании сложных перекрестков.

С этой весны также в столице начал работу мотопатруль, сотрудники которого работают, в основном, в центре столицы, поскольку мототехника обеспечивает им максимальную мобильность и возможность быстро добраться до места.

Патрули ЦОДД оказывают помощь бесплатно. К месту происшествия они прибывают без вызова со стороны пострадавших, по сигналу сотрудников специалистов ситуационного центра, которые мониторят информацию с уличных камер и находятся в постоянном контакте с экстренными службами столицы.

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