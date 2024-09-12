Россиянина с маленьким ребенком не пропустили в Грузию из-за прописки в ЛНР

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 23 0

Это не первый случай избирательного подхода к разрешению на въезд.

Россиянина с маленьким ребенком не пропустили в Грузию из-за прописки в ЛНР

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Житель ЛНР Сергей Насонов вместе с восьмилетней дочерью не может вернуться в Россию из Турции. Их не пропустили через территорию Грузии из-за прописки. Об этом «Известиям» рассказали в посольстве Москвы в Анкаре.

«Избирательный подход грузинской стороны к пропуску отдельных категорий российских граждан нам известен», — указали в диппредставительстве.

Посольство РФ пояснило, что это далеко не первый случай, когда граждан России не пускают на территорию Грузии. Там также добавили, что оказывают всю возможную помощь жителю ЛНР, указав на недопустимость влияния политических разногласий на гражданах государств.

Отмечается, что Насонов уже купил билеты на самолет до России. Среди прочего, транспортное средство жителя ЛНР в посольстве изначально посоветовали отправить паромом, но затем появились трудности с погрузкой автомобиля.

В пункте пропуска «Сарп» на турецко-грузинской границе у туристов из РФ могут возникнуть проблемы. Именно поэтому в посольстве порекомендовали гражданам России тщательнее продумывать детали поездки.

Важно отметить, что Сергей Носов изначально отправился на отдых в Турцию еще в середине августа. На машине житель ЛНР планировал добраться до страны, выбрав территорию Грузии в качестве промежуточного пункта. Отмечалось, что проблемы возникли на обратном пути домой, когда на границе мужчина получил неприятный сюрприз.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией.

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