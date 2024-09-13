«Грузия не признает Луганск российским»: жителя ЛНР не пускают в РФ

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 418 0

Житель ЛНР не может вернуться в Россию из-за грузинских пограничников

Фото, видео: Почуев Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Мужчина не смог пересечь границу, чтобы вернуться домой.

Пограничники Грузии не позволили вернуться в Россию из Турции жителю Луганска Сергею Насонову и его дочери. Они заявили, что не признают их российские паспорта из-за прописки в ЛНР. Об этом мужчина рассказал в разговоре с 5-tv.ru.

«Я спросил, зачем ему внутренний паспорт, этих документов достаточно для погранперехода. Тот сразу перешел на повышенные тона: „Я что, тебе должен объяснять свои требования?!“. Почувствовав накал, отдал ему внутренний паспорт», — рассказал Насонов.

Затем начальник смены на повышенных тонах заявил о том, что Грузия «не признает Луганск российским», поэтому считает документы россиянина недействительными.

Российская диаспора в Турции пришла на помощь Насонову, который оказался в затруднительном положении вместе со своей дочерью. Неравнодушные граждане организовали отправку его автомобиля паромом в Россию, сами же россияне должны вернутся самолетом.

Однако отправка парома неоднократно откладывалась, и уже более 20 дней Насонов с дочерью вынуждены ждать, пока их машина поплывет в Россию. Они все еще находятся в Турции, не имея возможности покинуть страну.

В российском посольстве рассказали, что такая ситуация происходит не в первый раз. Более того, случаи выборочных отказов в пропуске граждан РФ на грузинской границе наблюдаются с 2022 года.

«Мы не раз в ходе контактов с партнерами на разных уровнях подчеркивали, что политические разногласия не должны отражаться на простых гражданах, в особенности в форме дискриминационных практик», — подчеркнули представители консульства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США придумали новый инструмент для вмешательства в выборы в Грузии.

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