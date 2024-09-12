Соединенные штаты Америки подготовили детальный план «цветной революции» в Грузии. Об этом сообщает наша Служба внешней разведки, где секретный сценарий уже изучили.

Все будет сделано на базе Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Примерно за 10-20 дней до голосования аналитики опубликуют доклад о том, что в Грузии нет условий для проведения свободных и честных выборов. А после первых результатов прозвучит заявление об избирательном процессе, не соответствующим нормам демократии.

Это позволит помешать победе правящей партии «Грузинская мечта», а фактически вывести на улицу людей и сменить власть силовым путем.

Ранее 5-tv.ru писал: в Сербии заявили, что не дадут протестам перерасти в госпереворот. Президент страны Александр Вучич отметил, что в стране зафиксирована деятельность нескольких организованных групп, которые готовились к протестам в столице. К слову, о готовящемся перевороте Сербию по дружбе предупредила Россия. Публикуем кадры уличных протестов в столице республики.