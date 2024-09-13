«Братья-славяне»: в Сербии исключили введение санкций против РФ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Вице-премьер Сербии Вулин: страна не будет вводить санкции против РФ

«Братья-славяне»: в Сербии исключили введение санкций против РФ

Фото: www.globallookpress.com / Eduardo Parra

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Несмотря на давление Запада, страна имеет четкую позицию по вопросу отношений с Россией.

Сербия, несмотря на давление западных стран, не намерена вводить санкции против России. Об этом заявил заместитель премьер-министра Сербии Александр Вулин в интервью «Известиям».

Политик отметил, что сербы продолжают ощущать поддержку со стороны России, поэтому идти против нее не будут. А также он отметил, россиян в стране считают братьями-славянами, которыми гордятся.

«Мы не можем вводить санкции против России и вести войну с ней и делать что-нибудь против России. Что-то никогда не меняется, но есть и другие вещи, которые также никогда не меняются. Например, постоянная поддержка, которую ощущают сербы, понимая, что Россия рядом. Мы считаем вас своими братьями-славянами. Мы все гордимся вами», — сказал Вулин.

Он добавил, что Россия для Сербии также является и стратегическим партнером, и страна планирует увеличить объемы закупок российского газа. По крайней мере, Вулин выразил надежду на удачные переговоры по этому вопросу.

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«Братья-славяне»: в Сербии исключили введение санкций против РФ

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