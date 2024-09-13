США заявили о готовности обеспечить Украину всем необходимым. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о перспективе ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) американским оружием вглубь территории РФ.

«Мы сфокусированы на том, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для самозащиты и возврата ее территорий», — сказала она в ходе брифинга.

Вместе с тем Жан-Пьер ушла от просьбы прокомментировать слова российского президента Владимира Путина о вовлеченности НАТО в украинский конфликт. Он отметил, что причастность альянса в корне меняет его характер.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Известно, что подобные террористические акты невозможны без вмешательства западных специалистов, которые направляют эти удары при помощи своих спутников, а также обучают украинцев обращаться с высокотехнологичной техникой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как миллиардер Илон Маск оценил идею разрешить боевикам удары вглубь России.