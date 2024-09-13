«Распространенное явление»: Захарова о назначении Зейналовой послом РФ на Маврикии

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 37 0

Захарова прокомментировала назначение Зейналовой послом РФ на Маврикии

«Распространенное явление»: Захарова о назначении Зейналовой послом РФ на Маврикии

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Журналисты-международники не редко становились дипломатами.

Телеведущая и журналист Ирада Зейналова, которую назначили послом России в Республике Маврикий, является журналистом-международником и имеет красный диплом Дипломатической академии МИД России. Об этом напомнила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Указ о назначении Зейналовой подписал президент России Владимир Путин. От должности посла России в Республике Маврикий был освобожден Константин Климовский.

По словам Захаровой, комментировать назначения послов не принято. Однако в этом случае она решила напомнить, что подобных случаев в истории было не мало.

«Для мировой практики это распространенное явление. Кстати, Ирада не телеведущая, а журналист-международник, автор аналитической программы, обладатель второго высшего образования с красным дипломом Дипакадемии МИД России», — уточнила Захарова.

Представитель МИД также передала Зейналовой поздравления и пожелала успешной работы на новой должности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирада Зейналова заняла второе место в списке лучших телеведущих 2023 года, по мнению интернет-пользователей. Первое место тогда досталось Ольге Бузовой, а замкнула тройку лидеров Марина Кравец.

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